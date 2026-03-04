Правоохоронці встановили російського генерала, що командував ударом по «Охматдиту» — йому оголосили підозру

Новини

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру в порушенні звичаїв війни та умисному вбивстві російському генерал-майору Сергію Кувалдіну. Він командує дальньою авіацією Військово-повітряних сил РФ і командував ракетним ударом по Охматдиту 8 липня 2024 року.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що за наказом Кувалдіна екіпаж ракетоносця Ту-95МС випустив крилату ракету Х-101 (повітря — земля). Близько 10:45 вона влучила у корпус дитячої лікарні «Охматдит». Ракети цього типу програмуються за заздалегідь визначеними координатами, що свідчить про цілеспрямований характер удару по лікарні.

Через атаку загинули молода лікарка та дідусь пацієнтки. Поранення та травми отримали щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей. На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 дітей. Значних пошкоджень зазнали будівлі лікарні і медичне обладнання.

На час атаки Кувалдін був першим заступником командувача — начальником штабу дальньої авіації ВПС РФ. Невдовзі після ракетного удару по Охматдиту він отримав підвищення і став командувачем дальньої авіації ВПС РФ.

Раніше українські правоохоронці вже повідомляли Кувалдіну підозру за організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року. Тоді атака забрала життя восьми людей.