Вночі росіяни запустили по Україні майже 150 дронів. Аби дарма не запускати їх у тил України — вони стали атакувати ними фронт

У ніч проти 4 березня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів, близько 100 з них — Shahed. Українська ППО збила 129 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 15 місцях влучили 19 дронів, ще в одному впали уламки.

Радник міністра оброни Сергій («Флеш») Бескрестнов пише, що росіяни бачать ефективність роботи української ППО проти дронів типу Shahed. Тому, щоб марно не посилати їх у тил України, окупанти атакують ними лінію фронту на глибину від 0 до 20 км. Раніше такої активності «шахедів» на фронті не бачили.