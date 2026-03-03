Чому європейські столиці не підтримують прискорений вступ України до ЄС. Світові медіа про російсько-українську війну 3 березня

Новини

«Бабель»

Україна хоче вступити до ЄС у 2027 році в рамках мирного плану, але уряди багатьох країн ЄС не підтримують таку ідею, пише Reuters після розмови з вісьмома європейськими дипломатами та посадовцями. Аналітики кажуть, що чіткий шлях до ЄС може бути вирішальним для Зеленського в просуванні будь-якого мирного врегулювання українцям, особливо якщо Україна не зможе повернути контроль над усією своєю територією чи вступити до НАТО. До того ж європейські посадовці побоюються, що якщо Україну приймуть до блоку надто рано, вона не виконає всі вимоги, наприклад, у боротьбі з корупцією. Навіть такі впливові країни, як Франція і Німеччина, ставляться до цього питання обережно, зауважує видання.

Тепер на вступ України до ЄС впливають і події на Близькому Сході, розповідає Politico. Цього тижня на зустрічі на Кіпрі ЄС мав передати українським посадовцям детальну інформацію про подальші кроки на шляху до членства. Однак після удару іранського безпілотника по британській авіабазі на Кіпрі зустріч скасували. Як повідомив європейський дипломат, обізнаний з планами, ЄС все ж хоче провести цю зустріч і якнайшвидше передати Україні решту документів для переговорів про вступ. Якщо бойові дії з Іраном затягнуться, США витратять багато ракет і боєприпасів — у такому випадку їх може не вистачити Україні, попередив анонімно європейський високопосадовець. «Існує ефект доміно з точки зору уваги, — сказав Ед Арнольд з оборонного аналітичного центру Королівського обʼєднаного інституту військ у Лондоні. — Як можна вимагати від Трампа чіткої політики стримування Росії в Україні, якщо він щойно почав ще одну війну?»

