Опитування: Більшість українців проти повної заборони Telegram

Більшість українців — 76% — виступають проти повного блокування месенджера Telegram в Україні.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Загалом 67% українців є більш-менш активними користувачами Telegram. Частіше ним користуються молодші респонденти, мешканці Києва й обласних центрів, громадяни з вищим рівнем доходів.

Соцгрупа «Рейтинг»

Абсолютна більшість респондентів (72%) вважає, що Telegram ніяк не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% вважають, що користування месенджером негативно впливає на особисту безпеку, а 15% — що позитивно.

Що стосується впливу на національну безпеку, то думки респондентів розходяться. Близько третини вважають, що ніякого впливу немає, а ще чверть вагається з відповіддю. Водночас кожний четвертий респондент (28%) вважає, що Telegram негативно впливає на національну безпеку.

Соцгрупа «Рейтинг»

76% респондентів виступають проти повного блокування Telegram в Україні. Натомість підтримують таку ідею 16%.

З іншого боку, більшість опитаних підтримують посилення контролю правоохоронних органів над месенджером, а 41% проти цього.

Опитування проводили 26—28 лютого 2026 року методом телефонних інтервʼю. В опитуванні взяли участь 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка — не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Заборона Telegram в Україні

Держслужбовцям і військовим ще у вересні 2024 року заборонили використовувати Telegram на службі. Тепер месенджером не можна користуватись у державних органах, військових формуваннях і на обʼєктах критичної інфраструктури.

Після цього рішення невдовзі повідомили, що у Верховній Раді України обмежать використання Telegram для її працівників.

Про заборону Telegram знову заговорили після теракту в Львові, де загинула поліцейська. За даними слідства, виконавців завербували саме через цей месенджер. Після цього заступниця голови ОП Ірина Верещук запропонувала заблокувати месенджер, а голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що телеграм-канали мають бути зареєстровані, а їхні власники — нести відповідальність за той контент, який оприлюднюють в них.