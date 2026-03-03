OpenAI змінить контракт із Пентагоном, щоб їхні технології не використовували для масового стеження за американцями

Новини

Getty Images / «Бабель»

Компані OpenAI перегляне угоду з Міністерством оборони США і прямо заборонить використання своїх технологій для масового стеження за громадянами США.

Про це повідомив гендиректор компанії Сем Альтман.

В угоду з Пентагоном компанія хоче внести таке положення: «Відповідно до чинного законодавства, включаючи Четверту поправку до Конституції Сполучених Штатів, Закон про національну безпеку 1947 року, Закон FISA 1978 року, система штучного інтелекту не повинна навмисно використовуватися для внутрішнього спостереження за громадянами та підданими США.

Щоб уникнути сумнівів, Міністерство розуміє це обмеження як заборону навмисного відстеження, спостереження або моніторингу громадян США, у тому числі шляхом придбання або використання комерційно отриманої особистої або ідентифікуючої інформації».

Альтман також зазначив, що в Петагоні його запевнили: послуги OpenAI не будуть використовуватися розвідкою відомства. Будь-які послуги для цих агентств вимагатимуть подальшої модифікації контракту.