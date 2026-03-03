Вночі росіяни запустили по Україні 136 дронів. Є поранені на Полтавщині і Запоріжжі

Новини

У ніч проти 3 березня росіяни запустили по Україні 136 ударних дронів, близько 80 з них — Shahed. Українська ППО збила 127 цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Пʼять дронів влучили в трьох місцях, ще в трьох — впали уламки.

У Полтавському районі Полтавщини поранені четверо людей — через падіння уламків безпілотника. На Запоріжжі окупанти атакували місто Оріхів — постраждав 65-річний чоловік.