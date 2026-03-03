Україна отримала перші півтора мільярда доларів в межах нової програми МВФ

Новини

Україна отримала перший транш у $1,5 мільярда від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування. Загальний обсяг програми — $8,1 мільярда.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Гроші вже зараховані у держбюджет. Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що їх спрямують насамперед для виплати пенсій, зарплат учителям і лікарям, соціальної допомоги та фінансування медицини й освіти в умовах війни.

Програма розрахована на 2026—2029 роки. Вона замінює попередню модель співпраці, яку затвердили у 2023-му — тоді розраховували, що активна фаза війни завершиться швидше. Тепер МВФ врахував, що війна триває, а витрати залишаються високими.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, програма передбачає жорсткішу податкову дисципліну. Серед умов — контроль за дефіцитом, стабільність цін і фінансової системи, а також зміни у податковій та антикорупційній політиці й правилах ринку праці.

За оцінкою уряду та Міжнародного валютного фонду, у 2026—2029 роках Україні потрібно буде приблизно $136,5 мільярда зовнішнього фінансування. Від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету $14,9 міяльрда фінансової підтримки від МВФ.