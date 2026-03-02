Уряд дозволив критичним підприємствам створювати власні групи ППО

Новини

Уряд вніс зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи протиповітряної оборони. Тепер підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності зможуть створювати власні групи ППО для захисту своїх об’єктів.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Групи ППО таких об’єктів повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Для цього персонал проходитиме навчання й сертифікацію в закладах, які визначить Міністерство оборони.

Також оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів ППО і боєприпасів.

Командування Повітряних сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО й боєприпаси, які наразі не використовують бойові підрозділи. Поповнення використаних боєприпасів здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

«Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ», — додала премʼєрка.