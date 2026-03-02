Українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді-2026

Новини

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на цьогорічній зимовій Паралімпіаді.

Про це розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич в інтервʼю Укрінформу.

За його словами, парадна форма збірної України була символічною — на ній зображена глобалізована карта України «зі всіма своїми територіями без окупації Росією».

«Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано «кричала» про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією», — сказав Сушкевич.

Проте у МПК заявили, що форма «політична», і не дозволили вийти спортсменам у ній. В останній момент форму довелося змінити.

Дизайн парадної форми розробив Віктор Анісімов, як і під час літньої Паралімпіади-2024 у Парижі. Міжнародний комітет тоді також намагався заборонити українцям виходити у формі з військовими акцентами, але комітет «вдалося пробити», каже Сушкевич.

Також очільник НПК України зазначив, що однією з причин створення форми стало те, що в світі збільшується лояльність до Росії, зокрема російських паралімпійців допустили до виступів на змаганнях під власним прапором.

«Зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижу ось ця ескалація лояльності до «раші» відбулася з новою силою, новою хвилею. Тобто там уже сидять субʼєкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе, як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора», — наголосив президент Національного паралімпійського комітету України.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня у Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо, що в Італії. Україну представлятимуть 35 паралімпійців у чотирьох видах спорту.

Українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття цьогорічних зимових Паралімпійських ігор через допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.