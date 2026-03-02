«Україна залежала від західної зброї — тепер цей сценарій змінився». Світові медіа про російсько-українську війну 2 березня

Новини

«Бабель»

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Україна спиралася на західну зброю, щоб стримати сильнішого противника. Чотири роки потому ролі змінилися — тепер європейські країни купують український бойовий досвід і технології, пише The Wall Street Journal. Поблизу Мюнхену запрацював завод у межах ініціативи «Будуємо з Україною»: німецька компанія Quantum Systems разом з українською Frontline Robotics випускає дрони «Лінза» з українськими модулями захисту від глушіння та системами штучного інтелекту. Поки ці безпілотники воюють за Україну, згодом їх отримають і армії інших країн Європи, йдеться в статті. Того ж дня, коли відкрився завод, Володимир Зеленський оголосив про ще одне партнерство в Німеччині між компанією Auterion, що розробляє програмне забезпечення для дронів, та українським виробником дронів Airlogix. Починаючи з квітня Auterion та Airlogix постачатимуть дрони середньої дальності на базі штучного інтелекту до Києва, Берліну та інших столиць країн НАТО.

Війна перетворила Україну на головний полігон для нової зброї, констатує WSJ. Інженери щомісяця вдосконалюють дрони, бо фронт змушує діяти швидко: сьогоднішня новинка завтра вже застаріває через розвиток радіоелектронної боротьби. Саме тому німецькі виробники заходять у тісну співпрацю з українцями, а не просто постачають техніку. В Україні заводи працюють під обстрілами й часто переносять цехи після атак, тож частину виробництва розгортають у Німеччині — там безпечніше і легше масштабувати випуск. Дмитро, інженер з випробування дронів на заводі поблизу Мюнхену, тричі був поранений на українській лінії фронту, перш ніж переїхати до Німеччини два роки тому разом зі своєю дружиною та дитиною. «Наша мотивація зрозуміла: допомогти Україні», — сказав він. — Раніше я робив це, носячи зброю, а тепер роблю це тут, на заводі».

Про те, як війна Росії проти України переписала сучасні бойові правила і вплинула навіть на Близький Схід, пише AI Jazeera. Жодна країна не знає більше, ніж Україна, про те, як збивати дрони іранського виробництва або розробки, тож тепер українські фахівці допомагатимуть збивати їх над країнами Перської затоки, йдеться в статті. Лише за кілька днів до цього українська компанія «Укрспецсистемс» відкрила завод у британському Мілденголлі, де планує випускати до тисячі безпілотників щомісяця. Високопоставлений військовий чиновник США порівняв українських військовослужбовців з МакГайвером, вигаданим секретним агентом із телесеріалу 1980-х років, який використовував свою кмітливість, інженерні навички та все, що було під рукою, щоб вибратися зі смертельних пасток.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.