В Амстердамі підтвердили справжність картини Рембрандта, яку 65 років вважали втраченою

Rijksmuseum

В Амстердамі знайшли картину Рембрандта, яка довгі десятиліття вважалася зниклою. Експерти підтвердили її автентичність.

Про це пише BBC.

Картину «Видіння Захарії в храмі» (1633) виключили зі списку робіт нідерландського майстра у 1960 році, а вже наступного року полотно продали приватному колекціонеру — після цього його місцеперебування залишалося невідомим.

Картина знову випливла, коли власники передали її на дослідження до амстердамського Рейксмюзеуму. Музей проводив експертизу протягом двох років.

Rijksmuseum

Директор Рейксмюзеуму Тако Діббітс розповів, що музей часто отримує електронні листи від людей, які просять оцінити картини, що дісталися їм у спадок або були придбані. Але цього разу куратори відразу зрозуміли, що йдеться про щось особливе.

«Ми отримали зображення електронною поштою, і один із наших кураторів сказав: це справді цікава робота. Ми знали про цю картину понад 100 років, але ніколи її не бачили», — згадує він.

Автентичність підтвердили після аналізу фарб — вони відповідають тим, які Рембрандт використовував у той період, — а також техніки письма і нашарування фарби, що збігаються з його ранніми роботами.

Дослідники зазначили, що підпис є оригінальним, а дерев’яна панель датується правильним періодом. Картина має всі ознаки стилю Рембрандта на «піку» раннього етапу його кар’єри.

З 4 березня полотно виставлять для публічного огляду.

Що це за картина

Рембрандту було 27 років, коли він створив «Видіння Захарії в храмі». Картина зображує біблійну сцену, в якій первосвященнику Захарії архангел Гавриїл сповіщає, що попри похилий вік він і його дружина матимуть сина — Івана Хрестителя.

У музеї зазначили, що художник інтерпретував цей сюжет новаторськи: замість того щоб зобразити архангела Гавриїла безпосередньо, він лише натякнув на його присутність. Таким чином Рембрандт відійшов від усталених візуальних традицій і запропонував новий спосіб показу цієї сцени.

Митець навмисно обрав вирішальний момент — мить перед тим, як Гавриїл розкриває свою справжню сутність.

Це одна з небагатьох історичних картин, які Рембрандт створив у той період. Тоді він переважно писав портрети, адже вони приносили значно більший прибуток.