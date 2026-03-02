У Британії компанії Sony загрожує штраф $2,6 млрд — компанію звинувачують у завищені цін на ігри для PlayStation

Новини

Flickr / Karlis Dambrans

Компанія Sony готується захищатися в позові на £2 млрд ($2,6 млрд). Її звинувачують у тому, що мільйони користувачів PlayStation у Великій Британії переплачують за ігри на консолі.

Про це пише Financial Times.

Колективний позов подала захисниця прав споживачів Алекс Нілл від імені приблизно 12,2 млн користувачів. У ньому стверджується, що Sony встановлює «надмірні та несправедливі» ціни на завантаження з PlayStation Store.

У позові йдеться, що Sony блокує конкуренцію, забороняючи альтернативні системи завантаження, і використовує своє становище на ринку, щоб стягувати з розробників і видавців 30% комісії із цифрових покупок — ці витрати зрештою перекладаються на споживачів.

У захисті Sony заявила, що її модель розповсюдження виправдана, зокрема тому, що допуск сторонніх магазинів міг би створити ризики для безпеки та конфіденційності.

Компанія також зазначає, що інвестує значні кошти в обладнання і продає консолі з відносно низькою маржею для розширення бази користувачів. Комісія із цифрових продажів є частиною стратегії перехресного субсидування цих витрат.

Антимонопольну справу, якщо не буде мирової угоди в останній момент, розглядатиме Лондонський трибунал з питань конкуренції. Судовий процес має розпочатися 10 березня і триватиме близько 10 тижнів.

У разі успіху позову право на компенсацію можуть отримати всі, хто купував цифрові ігри або внутрішньоігровий контент для PlayStation протягом приблизно десяти років до лютого 2026-го. Юристи оцінюють, що 12,2 млн користувачів можуть отримати близько £162 кожен — це майже £2 млрд загалом.