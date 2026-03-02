СБУ з військовими атакували кораблі, системи ППО і нафтову інфраструктуру Новоросійська — джерела «Бабеля»

Новини

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по військових і нафтових об’єктах порту Новоросійськ. З ночі там палає масштабна пожежа.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в Службі безпеки.

Під атакою були:

військові кораблі;

радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»;

зенітно-ракетний гарматний комплекс«Панцир-С2»;

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис». Це один із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Раніше українські захисники неодноразово атакували його.

