СБУ з військовими атакували кораблі, системи ППО і нафтову інфраструктуру Новоросійська — джерела «Бабеля»
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по військових і нафтових об’єктах порту Новоросійськ. З ночі там палає масштабна пожежа.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в Службі безпеки.
Під атакою були:
- військові кораблі;
- радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»;
- зенітно-ракетний гарматний комплекс«Панцир-С2»;
- шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхарис». Це один із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Раніше українські захисники неодноразово атакували його.