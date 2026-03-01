Росіяни вночі атакували Україну 123 дронами — є загиблий та поранені

Новини

У ніч проти 1 березня російські війська запустили для удару по Україні 123 безпілотники, близько 70 із них — ударні БпЛА Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українській ППО вдалося знешкодити 110 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Однак ще 13 БпЛА влучили у семи місцях, на чотирьох локаціях впали уламки.

Зокрема, під ударом були Салтівський і Шевченківський райони Харкова. Російські дрони під ранок влучили в адмінбудівлю, гуртожиток і по території парку. До медиків звернулися три жінки віком 53, 69 та 75 років із гострою реакцією на стрес.

Також вночі росіяни 10 разів дронами й артилерією атакували три райони Дніпропетровщини — Нікопольський, Синельниківський і Дніпровський. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Пошкоджені приватні будинки й авто.

Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Вже зранку росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці в Оріхові Запорізької області — постраждав 67-річний водій.