Сімʼя Генрієтти Лакс, чиї «безсмертні» ракові клітини привели до прориву в медицині XX століття, уклала мирову з фармкомпанією

Новини

Getty Images / «Бабель»

«Безсмертні» ракові клітини афроамериканки Генрієтти Лакс допомогли здійснити один з найбільших медичних проривів XX століття. Однак ці клітини взяли без згоди жінки, і за 70 років по тому її сімʼя подала через це позов проти фармкомпанії. Тепер вони досягли мирової угоди.

Історію Лакс розповідає BBC.

У 1951 році 31-річна Генрієтта Лакс із Балтимору звернулася до лікарів через біль і кровотечу. У неї виявили рак шийки матки, медики без відома жінки взяли зразок пухлини та передали його в лабораторію.

Зазвичай майже всі клітинні культури швидко гинули в лабораторії, однак ці продовжували ділитися і не старішали — їх назвали «безсмертними».

Цю лінію клітин, названу HeLa на честь пацієнтки, розіслали до дослідницьких лабораторій по всьому світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), клітини HeLa допомогли створити вакцини проти поліомієліту та досягти успіхів у дослідженнях ВІЛ, раку та безпліддя.

При цьому сама Лакс через кілька місяців після діагнозу померла, її поховали в безіменній могилі. Родина десятиліттями не отримувала жодної компенсації, хоча фармкомпанії заробляли мільярди. Проти кількох з них рідні Лакс подали позови.

Зараз родина уклала мирову угоду зі швейцарською Novartis. Три роки тому сім’я уклала аналогічну угоду з іншою фармкомпанією — Thermo Fisher Scientific. Умови обох угод не розголошують. Позови проти кількох компаній ще розглядають.