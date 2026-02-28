Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою позбавити Бубку звання Герой України

Новини

Скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою позбавити Сергія Бубку звання Герой України.

Петиція опублікована на сайті уряду.

У петиції він цитує журналістське розслідування Bihus.Info про те, що компанія, серед власників якої досі значиться Бубка, продовжує працювати в тимчасово окупованому Донецьку.

Він також розкритикував діяльність Бубки на посаді президента організації International Masters Games Association, яка є головним організатором World Masters Games. У травні 2025 року серед учасників змагань у Тайвані були представники Росії.

Що не так з Бубкою

Український легкоатлет Сергій Бубка, багаторазовий чемпіон світу зі стрибків із жердиною, очолював Національний олімпійський комітет України з 2005 до 2022 року. Зараз він є членом Міжнародного олімпійського комітету — у 2024 році його переобрали на посаду строком на наступні вісім років.

У липні 2023 року журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про те, що російська фірма «Монблан», яка належить Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне терористам.

Згодом СБУ почала перевіряти діяльність родинної фірми Бубки, у грудні 2025-го президент Володимир Зеленський позбавив Бубку державних стипендій.