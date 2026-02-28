Білл Клінтон дав свідчення в Конгресі у справі Джеффрі Епштейна. Каже, що не знає жінки, разом з якою фотографувався в джакузі

Новини

U.S. Department of Justice

Колишній президент США Білл Клінтон виступив перед комітетом Конгресу щодо своїх звязків з покійним фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Він заявив, що «нічого не бачив» і «не зробив нічого поганого».

Про це пише BBC.

Клінтон заявляв, що не мав жодного уявлення про злочини Епштейна і розірвав із ним зв’язки два десятиліття тому. Він додав, що ніколи б не літав його літаком, якби «мав бодай найменше уявлення про те, чим він займається».

«Я б сам здав його владі», — сказав він у своїй вступній заяві, оприлюдненій напередодні свідчень.

Він пояснив, що їхній контакт виник у зв’язку з його благодійною діяльністю, після завершення президентства у 2001 році, і висловив жаль, що взагалі був пов’язаний із фінансистом, який помер у нью-йоркській в’язниці у 2019 році, очікуючи суду за звинуваченнями в секс-торгівлі.

Коли законодавці запитали про фото, на якому колишній президент відпочиває в джакузі з невідомою жінкою, Білл Клінтон сказав, що не знає її. На запитання, чи мав він із нею сексуальні стосунки, він відповів, що ні, повідомило джерело BBC.

Після виступу в Нью-Йорку він опублікував відео, в якому здебільшого повторив свою вступну заяву, зазначивши, що не знав про злочини Епштейна, «незалежно від того, скільки фотографій зі мною покажуть».