Експремʼєр Британії Ріші Сунак консультуватиме Зеленського з питань економічного відновлення України

Новини

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доєднався до Міжнародної консультативної групи з питань економічного відновлення України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише медіа The Independent.

«Я радий приєднатися до Міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій може стати однією з найдинамічніших економік Європи», — заявив Сунак.

Він уже взяв участь у першому засіданні групи 26 лютого разом з іншими міжнародними діячами — зокрема, президентом Світового банку Аджаєм Бангою і президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділлю Рено-Бассо. Зустріч модерувала радниця Зеленського з питань економічного розвитку Христя Фріланд.

Фото із зустрічі Міжнародної консультативної ради з питань економічного відновлення України 26 лютого. Офіс президента

Учасники зустрічі зосередилися на кількох ключових питаннях — енергетична стійкість і підготовка до наступної зими, спільне визначення та реалізація інвестиційних проєктів для України, інвестиційні можливості в оборонно-промисловому комплексі.