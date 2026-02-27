Голову СБУ Житомирщини відправили в СІЗО. Він фігурує в справі про корупцію на будівництві укриттів для літаків

Новини

«Суспільне»

Начальника СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка відправили під варту із заставою майже 7 млн гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

У разі внесення застави він має з’являтися за викликом, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і не виїжджати за межі області

Що відомо про справу

У травні 2025 року держава виділила 1,4 мільярда гривень на будівництво укриттів для літаків. Однак перевірки СБУ виявили, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не гарантували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.

Попри це підрядникам почали переказувати аванс. Щоб приховати розкрадання коштів і зупинити перевірки, командувач логістики Повітряних сил Андрій Українець звернувся до керівника обласного управління СБУ з проханням «посприяти» в підкупі керівництва військової контррозвідки.

За версією слідства, той погодився і виступив «гарантом» схеми, оскільки раніше залучив одного з підрядників. Правоохоронці встановили, що фігуранти пропонували близько 13 мільйонів гривень (1% від суми фінансування) за приховування розтрати.

Також вони планували залучити «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків щодо якості будівництва. 25 лютого під час спроби передати частину грошей учасників схеми затримали. У них вилучили $320 тисяч.