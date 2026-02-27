Українські військові поцілили по нафтобазі на тимчасово окупованій території Луганщини

Новини

Українські військові поцілили по нафтобазі «Луганська» на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

НПЗ «Луганська» забезпечує російську армію, там зафіксували масштабну пожежу. Також ЗСУ влучили по пункту управління безпілотниками РФ неподалік Райського на тимчасово окупованій Херсонщині.

Крім того, військові України атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького і Коптєвого на тимчасово окупованій частині Донеччині.