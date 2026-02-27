Генштаб: За добу армія РФ втратила на фронті понад 1 200 військових

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Російська армія втратила за добу на війні проти України 1 280 військових та десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили два танки, шість бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 883 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 37 крилатих ракет і 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистрен.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Але також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.