Латвія стала першою країною у світі, яка визнала українські електронні підписи

Новини

Getty Images / «Бабель»

Першою країною в світі, з якою Україна має повне взаємне визнання кваліфікованих електронних підписів (КЕП), стала Латвія.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Україна визнала європейські КЕПи ще у 2023 році. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь — відтепер українські електронні підписи мають повну юридичну силу в країні і прирівнюються до власноручних.

Це стало можливим завдяки змінам до латвійського Закону «Про електронні документи», які набули чинності цього року.

За даними Мінцифри, зараз у Латвії мешкає 31 тисяча українців. Тепер вони зможуть онлайн підписувати банківські документи або контракти з латвійськими партнерами, подавати заяви на отримання державних і муніципальних послуг без бюрократії та особистих візитів.

Для цього можна використовувати «Дія.Підпис-EU» або інші електронні підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС.