Велика Британія відмовила у притулку українській родині з дитиною, у якої панічні атаки — порадили носити навушники

Новини

Getty Images

Британія відмовила у притулку кільком українським родинам, серед яких сім’я з дитиною, яка страждає на панічні атаки через війну. Родині порадили користуватися шумопоглинальними навушниками.

Про це повідомляє Sky News.

Мати дитини розповіла, що вперше виїхала з України на другий день повномасштабного вторгнення, залишивши чоловіка та свекруху, і після цього у дівчинки почалися панічні атаки. Британські лікарі намагалися допомогти, але після відмови у продовженні притулку симптоми відновилися.

У відмові порадили переїхати в «безпечніші регіони України» та зазначили, що родина може переїхати до Чернівців, Тернополя чи Рівного, але батьки не вважають ці регіони безпечними. Торік у листопаді ракета в Тернополі забрала десятки життів і поранила понад сотню людей.

Ще одна родина, що врятувалася з Маріуполя, із сином, який має аутизм, теж отримала відмову. Британське Міністерство внутрішніх справ визнало, що родина може підпадати під критерії переслідування, проте заявило, що вони не зазнають «реального ризику», якщо переїдуть на захід України чи до Києва.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що факт наявності аутизму в їхнього сина не розглядається як підстава для «особливих гуманітарних причин» у сімейному житті. Хоча мати хлопчика розповіла, що через стрес від бомбардування їхнього дому син перестав говорити.