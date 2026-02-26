Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. Що відомо про наслідки

Новини

Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, РФ атакувала вночі Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг, Київ та інші міста.

Про це стало відомо від ДСНС і місцевих ОВА.

Від російської атаки в Харкові та області постраждали 14 людей, серед них одна дитина. Зафіксовані влучання в чотирьох районах — Київському, Шевченківському, Слобідському, Салтівському, а також у селі Рай-Оленівка Харківського району.

Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль і гараж у Слобідському районі міста, повідомили в ДСНС.

Через удар військ РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі на Дніпропетровщині поранені двоє людей — 89-річний чоловік і 82-річна жінка, їх госпіталізували. Внаслідок удару почалася пожежа, заявили в ОВА.

Від удару росіян по Запоріжжю постраждали сім людей, одного чоловіка госпіталізували. Відсутнє теплопостачання в понад 500 будинках. Внаслідок нічної атаки пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки та нежитлові будівлі, розповіли в ОВА.

Внаслідок російської атаки у кількох районах Києва теж зафіксовані пошкодження. У Голосіївському районі горіли гаражі, у Печерському — двоповерховий житловий будинок, у Дарницькому — вибиті вікна та пошкоджені двері в одній з квартир, заявили в ДСНС.

На Кіровоградщині в Новоархангельській громаді від атаки постраждала одна людина — їй надали всю необхідну медичну допомогу. Також пошкоджені дахи пʼяти приватних житлових будинків, зауважив керівник ОВА Андрій Райкович.