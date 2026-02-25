Радник міністра оборони: Російський дрон на оптоволокні долетів до околиць Харкова

Новини

Російський FPV-дрон на оптоволокні долетів до північних околиць Харкова — за 23,4 км від російського кордону.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій («Флеш») Бескрестнов.

Оскільки це дрони на оптоволокні, виявити їх радіоелектронною розвідкою не можна. А можна завдяки радіолокаційним станціям. Проте якщо дрон летить низько — вони неефективні.

Бескрестнов припускає, що допомогти тут можуть акустичні методи виявлення.