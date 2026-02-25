З 26 лютого в Києві частково відновить роботу електротранспорт

Новини

Valik Chernetskyi / Unsplash

Завдяки покращенню ситуації в енергосистемі у Києві відзавтра, 26 лютого, частково відновить роботу електротранспорт. Але поки що лише на правому березі.

Про це повідомила КМДА.

Завтра роботу відновлять:

тролейбуси №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45; трамваї №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобуси, які раніше підміняли електротранспорт на правому березі, повернуть на їхні звичні маршрути. Йдеться про № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К і 120 — їхню роботу відновлять.

Електротранспорт на лівому березі та маршрути між берегами поки що не запускають. Це зроблять після подальшого покращення ситуації зі світлом і якщо не буде нових пошкоджень мережі. Усе залежить від рішень енергетиків і технічних можливостей.

Тим часом на лівому березі посилять роботу окремих автобусів — туди перекинуть частину транспорту з правого.