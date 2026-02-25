Новини

З 26 лютого в Києві частково відновить роботу електротранспорт

Ольга Березюк
Завдяки покращенню ситуації в енергосистемі у Києві відзавтра, 26 лютого, частково відновить роботу електротранспорт. Але поки що лише на правому березі.

Про це повідомила КМДА.

Завтра роботу відновлять:

Автобуси, які раніше підміняли електротранспорт на правому березі, повернуть на їхні звичні маршрути. Йдеться про № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К і 120 — їхню роботу відновлять.

Електротранспорт на лівому березі та маршрути між берегами поки що не запускають. Це зроблять після подальшого покращення ситуації зі світлом і якщо не буде нових пошкоджень мережі. Усе залежить від рішень енергетиків і технічних можливостей.

Тим часом на лівому березі посилять роботу окремих автобусів — туди перекинуть частину транспорту з правого.