Правоохоронці викрили командувача логістики Повітряних сил і керівника обласної СБУ на корупції при будівництві укриттів для літаків

Новини

Правоохоронці викрили на корупції командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника обласного управління СБУ Житомирської області. Обох посадовців затримали.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Їхні імена правоохоронці не називають, але джерела «Бабеля» кажуть, що це полковники Андрій Українець і Володимир Компаниченко.

За даними слідства, у травні 2025 року держава виділила 1,4 мільярда гривень на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів для літаків. Однак перевірки СБУ виявили, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не гарантували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.

Попри це підрядникам почали перераховувати авансові платежі. Щоб приховати розкрадання коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до керівника обласного УСБУ з проханням «посприяти» в підкупі керівництва військової контррозвідки.

За версією слідства, той погодився і виступив «гарантом» схеми, оскільки раніше залучив одного з підрядників. Правоохоронці встановили, що фігуранти пропонували близько 13 мільйонів гривень (1% від суми фінансування) за приховування розтрати.

Також вони планували залучити «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків щодо якості будівництва. 25 лютого під час спроби передати частину грошей учасників схеми затримали. У них забрали $320 тисяч.