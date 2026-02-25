Рада ухвалила закон про посилення соціальних гарантій для військових та їхніх сімей

Новини

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон № 13646 про посилення соціальних гарантій для військових і членів їхніх сімей. Рішення підтримали 246 нардепів.

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Під час служби військовим гарантують зарплату, медичну допомогу, харчування та необхідне спорядження. Вони можуть брати відпустку через сімейні обставини, а лікування і реабілітацію проходять за рішенням ВЛК. Також держава оплачує житло, проїзд і поштові послуги.

Після повернення зі служби зберігається право повернутися на роботу — на посаду не нижчу за попередню. Після взяття на військовий облік людина отримує виплату в розмірі середньої зарплати.

Військовим зараховують повний страховий і трудовий стаж, допомагають із професійною адаптацією та дають право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Документ також встановлює чітке правило для сімей загиблих чи зниклих безвісти: загальний обсяг допомоги — 15 мільйонів гривень. Якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тисяч гривень на місяць, а в разі підтвердження загибелі — решту суми із загальних 15 мільйонів гривень.

Військовослужбовцям, які повернулися з полону, збережуть виплати та надаватимуть матеріальну допомогу під час лікування і тривалого стаціонарного догляду.

Члени сімей військових матимуть переважне право на працевлаштування, допомогу при переїзді, оплату лікарняних. У разі поранення або загибелі передбачена одноразова грошова допомога.