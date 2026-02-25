Рада ухвалила законопроєкт про виплату за шкоду здоров’ю для працівників критичної інфраструктури через війну

Новини

Верховна Рада України 25 лютого підтримала в першому читанні законопроєкт № 14303 про одноразову грошову компенсацію за шкоду здоров’ю для працівників критичної інфраструктури, держслужби та місцевої влади.

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Рішення підтримали 293 нардепи. Тепер допомогу зможуть отримати працівники критичної інфраструктури (енергетика, транспорт, зв’язок тощо), їхні філії, а також люди, які постраждали безпосередньо на таких об’єктах — навіть якщо вони там не працювали.

Також врахували тих, хто будує та обслуговує військові укріплення. Звернутися та отримати допомогу можна протягом усього воєнного стану і ще три роки після його завершення.

Окремо уточнили, що якщо людині після повторного огляду встановлять вищу групу інвалідності, їй доплатять різницю. Також відтепер, якщо підприємство ліквідується або об’єкт ще не внесли до реєстру, це більше не буде підставою для відмови у виплаті.