Росіяни атакували 115 ударними БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч проти 25 лютого армія РФ атакувала 115 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків, як Брянськ, Курськ, тимчасово окупований Донецьк, майже 60 із них — «Шахеди». ППО збила 95 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовані влучання 18 ударних БпЛА в 11 місцях.

В одному із сіл Запорізького району внаслідок авіаударів загинули 4 людини, травмована дитина. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будівлі.

На Дніпропетровщині 61-річний чоловік дістав поранень від атаки, росіяни атакували безпілотниками та артилерією два райони області.