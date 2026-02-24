Велика Британія й Австралія оголосили про найбільші пакети санкцій проти Росії з 2022 року

Новини

Уряди Великої Британії та Австралії 24 лютого запровадили найбільші пакети санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, нові санкції Британії охопили майже 300 людей і компаній РФ, йдеться в заяві уряду. Ключовою ціллю стала одна з найбільших у світі нафтопровідних компаній«Транснафта», через яку транспортують понад 80% російського експорту нафти.

Також санкції торкнулися 175 компаній мережі 2Rivers — одного з найбільших операторів тіньового флоту в світі, і 48 танкерів, задіяних у перевезенні російської нафти в обхід санкцій.

Серед інших секторів, на які ввели санкції, опинився банківський. Обмеження ввели для Пошта банк, Точка банк, Транскапіталбанк, банків «Абсолют», «Синара», «Аверс», Ланта-банк, Фора банк і Ак-Барс Банк.

З-поміж іноземних компаній під санкціями опинилися китайські, індійські та тайські організації, а також фірми з ОАЕ. Окремо під обмеження потрапили грузинські телеканали «Імеді» та PosTV, діяльність яких у Британії визнали російською пропагандою.

Також до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ Британія оголосила про новий пакет військової та гуманітарної підтримки України.

Нові санкції від Австралії спрямовані проти 180 людей та компаній і суден тіньового флоту, пов’язаних з Росією. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг.

Санкції охоплюють фінансовий та банківський сектори, оборону, аерокосмічну галузь, нафтову і газову промисловість, транспорт, а також науку та технології. Вони спрямовані на скорочення доходів Росії та обмеження її здатності продовжувати вторгнення в Україну.

Також країна вперше ввела обмеження щодо криптовалютних організацій, які здійснюють транскордонні платежі для обходу санкцій проти РФ.