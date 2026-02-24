Екскерівнику «Укренерго» Олексію Брехту, який загинув під час роботи на підстанції, присвоїли звання Герой України

Новини

«Укренерго»

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України колишньому керівнику «Укренерго» Олексію Брехту.

Про це йдеться в указі президента.

Брехт загинув 21 січня від удару електричним струмом на одній з атакованих Росією підстанцій, де два дні поспіль особисто координував відновлювальні роботи. Йому було 47 років.

Олексій Брехт працював в енергосистемі України понад 25 років, 23 з яких провів в «Укренерго». У 2024—2025 роках він тимчасово виконував обовʼязки голови правління компанії. До цього часу залишався членом правління «Укренерго».

Звання Герой України (посмертно) він отримав «за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану».