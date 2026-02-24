ЄС скорочує місію РФ у Брюсселі та працює над тим, щоб заборонити вʼїзд до Шенгенської зони колишнім російським військовим

Новини

EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Євросоюз скорочує штат представництва Росії у Брюсселі до 40 людей.

Її слова передає пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

«Ми не потерпимо зловживання дипломатичною владою», — наголосила Каллас.

Вона також повідомила, що спільно з Єврокомісією працюють над тим, щоб заборонити вʼїзд до Шенгенської зони колишнім російським військовим.

«Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти тинялися нашими вулицями», — додала дипломатка.

У понеділок, 23 лютого, Рада ЄС розширила санкції проти Росії за масові порушення прав людини, додавши до списку ще вісім громадян РФ. Крім того, ЄС продовжив дію санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, ще на рік — до 24 лютого 2027 року.