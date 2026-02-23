Чому Захід не готовий до швидкого миру в Україні. Світові медіа про російсько-українську війну 23 лютого

Новини

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки світових медіа публікують аналітичні матеріали, репортажі та підсумкові огляди. Пишуть про те, чому війна зайшла у фазу виснаження, як змінилася тактика на фронті (насамперед через дрони), що відбувається з підтримкою країн Заходу та санкціями і про ціну наступів.

Захід офіційно підтримує Україну, але не поспішає завершувати війну, бо швидкий мир означав би пряму військову відповідальність, до якої Європа поки не готова, йдеться в статті Le Monde. Попри поставки зброї та політичні декларації, європейці й американці фактично обирають тактику затягування часу. І Росія, і Україна поступово виснажуються у війні — питання полягає в тому, яка зі сторін вичерпає ресурси швидше, каже директорка Центру безпекових досліджень Французького інституту міжнародних відносин (IFRI) Елі Тененбаум. За її словами, це та сама, дещо цинічна гонка, яка триває з 2022 року. Москва розраховує, що тривала війна ослабить західні демократії через високі оборонні витрати. У Європі ж зберігається ставка на те, що економічні санкції та труднощі з мобілізацією поступово підірвуть стійкість Росії. Водночас ніхто з європейського боку не готовий до припинення вогню, яке вимагало б розгортання іноземних військ в Україні в межах гарантій безпеки, підсумовує Тененбаум.

Sky News публікує репортаж з передової на Донеччині, де журналіст Алекс Россі приєднався до підрозділу 117 бригади — невеликої групи протидії безпілотникам, яка діє переважно в тіні й допомагає захищати логістичний вузол Слов’янська. Традиційні окопні бої поєдналися з масовим використанням дронів і систем відеоспостереження, йдеться в статті. «Війна докорінно змінилася. Раніше ми воювали, так би мовити, “на коні” — тепер ми воюємо в небі. Ми навіть збиваємо гелікоптери за допомогою безпілотників. Не моя бригада конкретно, але є підрозділи, які цим займаються», — каже командир 117 бригади полковник Дмитро Ярошенко. На одному з екранів він показує журналісту, що залишилося від групи російських солдатів, які намагалися використати туман для проведення розвідувальної атаки. Про те, як масове застосування дронів змінило характер бойових дій в Україні, розповідає і Financial Times. Видання описує формування так званої кілзони (kill zone) — смуги шириною до 20 км по обидва боки лінії фронту. Дрони ведуть безперервну розвідку, коригують удари, мінують дороги, атакують транспорт тощо. У матеріалі йдеться про те, як це вплинуло на тактику сторін, постачання, систему оборонних укріплень і умови перебування військових на передовій. А також на безпекову ситуацію в прифронтових містах, зокрема в Херсоні.

