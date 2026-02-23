У ліцеї Дніпра вибухнув демонстративний боєприпас, двоє дітей поранені

Новини

«Суспільне»

В одному з ліцеїв Дніпра стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів, двоє дітей отримали поранення.

Про це повідомляє поліція міста.

На місце негайно прибула поліція. У двох неповнолітніх через вибух легкі тілесні ушкодження.

Як розповіла «Суспільному» Анна, син якої навчається в ліцеї, учні спершу подумали, що стався приліт, бо посипалася штукатурка.

«Купа дітей поїхала з батьками в лікарню, бо вуха болять. Я так розумію, що показували якусь зброю. Був урок, і щось пішло не так. У цей час була тривога, всі перебували в укритті в підвалі, у старшокласників проходив урок. Мій син перебував далі за двома стінами, то чув вибух, але не постраждав», — сказала жінка.

Вона додала: нині разом з іншими батьками школярів намагається зʼясувати, як проходитимуть заняття 24 лютого. Можливо, за її словами, буде змінено формат навчання.

Директорка ліцею Інна в коментарі журналістам повідомила, що інцидент стався під час планових практичних занять із «Захисту України». Темою була «Стрілецька зброя і військова техніка».

«Коли пролунала повітряна тривога, то всі діти з викладачами спустилися в укриття. Під час практичних відпрацювань відбувалася демонстрація муляжа гранати. І під час демонстрації щось бахнуло й сталося задимлення. Дітей перевели на іншу локацію, відкрили двері, аби ліквідувати задимлення», — сказала вона.

За словами директорки, одна з учениць отримала забій ноги під час евакуації та звернулася по медичну допомогу.

Також вона додала, що муляжі боєприпасів на практичні заняття привезли співробітники Шевченківського РТЦК, які разом з викладачами проводять заняття з предмету «Захист України». Наразі проводиться службове розслідування.