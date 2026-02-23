У ЄС сумніваються, що хможуть ухвалити нові санкції проти РФ до річниці вторгнення. Все через вето Угорщини

Новини

ЄС навряд чи зможе ухвалити нові санкції проти Росії до четвертої річниці вторгнення.

Про це заявила головна дипломатка блоку Кая Каллас, яку цитує Reuters.

За її словами, постійний опір Угорщини чітко дав зрозуміти, що консенсусу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 лютого не буде.

За день до цього голова МЗС Угорщини Петер Сіярто казав, що Угорщина блокуватиме всі важливі для України рішення, поки не відновиться транзит російської нафти нафтогоном «Дружба».

Що передувало

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизеля до України, а згодом пригрозили зупинити й поставки електроенергії.

У Міністерстві закордонних справ України назвали шантажем ці погрози Угорщини та Словаччини і зазначили, що готові використати Механізм раннього попередження — це інструмент у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який дозволяє сторонам швидко реагувати на загрози у сфері енергетики.