Росіяни атакували Україну ракетою та 126 дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 23 лютого армія РФ атакувала однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» тощо.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим), близько 80 дронів були «шахедами».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 105 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Військові зафіксували влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих на одній локації.

Зокрема, на Одещині внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще три — постраждали. Один із безпілотників влучив у квартиру багатоповерхового житлового будинку. Також горіли два вантажних автомобілі, повідомили в ДСНС.

Пошкоджені ще кілька транспортних засобів та обʼєкти інфраструктури. За іншою адресою виникла пожежа автомагазину та вантажних автомобілів на автостоянці. Для ліквідації наслідків нічної атаки від ДСНС залучили 71 рятувальника та 16 одиниць техніки.

Також росіяни атакували Запоріжжя — одна людина загинула, ще одна дістала поранень під час атаки дронів. Загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років. Крім того, пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури, заявили в ОВА.

Зранку росіяни також атакували Харків. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки постраждало двоє людей, один із них — 55-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу, повідомили в ОВА.