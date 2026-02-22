У Колумбії на вибори до Конгресу йде Гайтана — аватар, створений ШІ

Новини

У Колумбії з’явилася незвична кандидатка на виборах до Конгресу, запланованих на 8 березня. Це Гайтана — цифровий аватар, створений штучним інтелектом.

Про це розповідає видання El Colombiano.

Кандидатуру Гайтани, яку зображують як жінку з блакитною шкірою і довгим волоссям, зареєстрували в спеціальному окрузі для корінного населення.

Імʼя «Гайтана» — символічне. Так звали лідерку одного з племен, яка в колумбійській історіографії символізує опір.

У соцмережах Гайтана позиціонує себе як еко- і зоозахисниця, а її риторика обертається навколо так званого спільнотного цифрового суверенітету — пропозиції, що передбачає створення громадами власних технологій, фінансових систем і механізмів захисту традиційних знань.

Одним із творців ШІ-аватару є інженер Карлос Редондо. Він розповів, що ідея створити Гайтану виникла в нього під час дослідження подібних європейських моделей. У цьому процесі він виявив схожість між північними демократичними механізмами й тим, як корінний народ сену протягом століть ухвалює колективні рішення.

Творці називають свою модель «цифровою партисипативною демократією» — коли кожен законопроєкт спершу обговорюють і голосують онлайн, а вже потім представники в Конгресі голосують відповідно до волі більшості.

Юридично кандидаткою є не штучний інтелект. У виборчому бюлетені зазначені реальні люди — Редондо та антропологиня Альба Рінкон, висунуті рухом ACMIZSAM. У бюлетені Гайтана матиме позначку «IA» (штучний інтелект), що підкреслює використання технології у кампанії.

Команда пропонує так зване гібридне місце в Конгресі: якщо вони отримають мандат, депутати не зможуть голосувати без попередньої консультації з громадянами через платформу. Наразі там уже зареєстровано понад 10 тисяч людей. Усі рішення фіксуються в блокчейні, що, за словами розробників, гарантує прозорість і неможливість підробки результатів.

Серед головних тем кампанії — боротьба з біопіратством (коли іноземні компанії патентують традиційні знання місцевих громад), а також питання прав ЛГБТ+ і реформи охорони здоров’я.

Автори проєкту кажуть, що їхня мета — «передати Конгрес у руки людей» і зробити політику максимально прозорою та колективною.

Виборчі органи наголошують: попри віртуальне обличчя кампанії, йдеться про людських кандидатів, які використовують штучний інтелект як інструмент взаємодії з виборцями.