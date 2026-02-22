Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, але чи припинить постачати електроенергію Україні, ще не вирішила

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не дозволить ухвалювати важливі для Києва рішення, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Про це Сіярто написав у соцмережі X.

Зокрема, за його словами, Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій проти Росії, який мають схвалити на засіданні Ради Євросоюзу із закордонних справ у понеділок, 23 лютого. Перед цим Сіярто заявляв, що Угорщина блокуватиме також надання кредиту ЄС Україні на €90 мільярдів.

21 лютого влада Угорщини, як і Словаччини, погрожувала заблокувати поставки електроенергії до України. Але наступного дня голова МЗС країни заявив, що в цьому питанні слід діяти «вкрай обережно», адже це може зачепити угорців на Закарпатті.

«Ми дійшли висновку, що в цьому питанні слід діяти з особливою обережністю, адже по інший бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії насамперед зачепило б Закарпаття, спричинило б особливі проблеми для родин, які живуть по той бік кордону», — сказав Сіярто у відео після урядової енергетичної ради.

Що передувало

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизеля до України, а згодом пригрозили зупинити й поставки електроенергії.

У Міністерстві закордонних справ України назвали шантажем ці погрози Угорщини та Словаччини і зазначили, що готові використати Механізм раннього попередження — це інструмент у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який дозволяє сторонам швидко реагувати на загрози у сфері енергетики.