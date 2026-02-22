Десантно-штурмові війська пішли в наступ на Олександрівському напрямку — звільнили вже понад 300 км² території

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ проводить операцію на Олександрівському напрямку. Її мета — зірвати плани росіян щодо просування в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Там кажуть, що серед ключових завдань операції на півдні — розгром угруповання армії РФ та витіснення противника за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Попри активні штурмові дії росіян, підрозділи угруповання ДШВ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії. Військові описують ситуацію як «дуже динамічну».

«Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси, як людські, так і технічні, але, попри його шалений опір, підрозділи угруповання виконують поставлені завдання і крок за кроком звільняють рідну землю», — додають у ДШВ.

Загалом від початку операції угруповання ДШВ разом із суміжними підрозділами відновили контроль над територією понад 300 км² — вісім населених пунктів зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп.

У ДШВ додали, що зараз триває активна фаза операції.