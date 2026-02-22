Сирський: У 2025 році втрати армії РФ вперше перевищили рівень мобілізації

Новини

Головне управління комунікацій ЗС України

Минулий, 2025 рік став першим від початку повномасштабної війни, коли втрати російської армії перевищили кількість мобілізованих.

Про це в інтерв’ю Le Monde заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у 2025 році РФ змогла мобілізувати 406 тисяч військових, тоді як загальні втрати убитими й пораненими становили приблизно 418 тисяч. Водночас наступальне угруповання російської армії довели до 713 тисяч.

Якщо ці оцінки точні, це може свідчити про труднощі Москви з нарощуванням контингенту для війни проти України. Сирський додав, що українські сили щодня знешкоджують близько 1000—1100 російських військових.

За словами головкома, у 2025 році Росія готувала масштабний наступ із наміром повністю захопити Донеччину, просунутися у Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях та створити «буферну зону» на Харківщині й Сумщині.

Утім, цим планам завадили дії ЗСУ, зокрема операції на території РФ у Бєлгородській та Курській областях, що змусило противника перекидати сили.

Окремо він згадав бої на Покровському напрямку. Попри заяви Москви про нібито захоплення низки міст, зокрема 97% території міста Куп’янська, за словами Сирського, місто перебуває під контролем України. Ситуацію навколо Покровська генерал назвав складною, однак місто залишається під контролем ЗСУ.

Сирський також наголосив на зростанні ролі технологій у війні. За його оцінками, щодня Україна та РФ застосовують 6—8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників. Водночас він визнав перевагу РФ у повітрі, зокрема в застосуванні керованих авіабомб і ракет.