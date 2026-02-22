Унаслідок нічного теракту у Львові загинула поліцейська. Ще 24 людини постраждали

Новини

У Львові правоохоронці розслідують вибухи в центрі міста як теракт. Унаслідок інциденту загинула 23-річна поліцейська, відомо про 24 постраждалих.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними слідства, 22 лютого близько 00:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місце події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Вибухи пролунали поблизу торговельного центру «Магнус». Унаслідок теракту загинула 23-річна поліціянтка. Також постраждали 24 людини, їх госпіталізували. Крім того, вибух пошкодив службовий автомобіль патрульної поліції та цивільне авто.

Досудове розслідування розпочали за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.