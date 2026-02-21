Україна може залучити Механізм раннього попередження через погрози Угорщини та Словаччини

Новини

У МЗС України назвали шантажем погрози Угорщини та Словаччини припинити поставки електроенергії через зупинку транзиту нафти «Дружбою».

Про це йдеться в заяві відомства.

У МЗС зазначили, що готові використати Механізм раннього попередження — це інструмент у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який дозволяє сторонам швидко реагувати на загрози у сфері енергетики.

Там додали, що погрози з боку Угорщини та Словаччини наражають на ризик енергобезпеку всього регіону та підіграють Росії.

У відомстві наголосили, що Україна постійно контактує з Єврокомісією через наслідки обстрілів, зокрема і нафтопроводу «Дружба». Там тривають ремонти, попри ризик нових атак. Також Україна запропонувала альтернативи постачання неросійської нафти.

Що передувало

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизеля до України, а 20 лютого пригрозили зупинити й поставки електроенергії.