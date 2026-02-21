Угорщина та Словаччина погрожують зупинити імпорт електроенергії до України, якщо не відновиться транзит «Дружбою»

Новини

Угорщина та Словаччина, які вже зупинили імпорт дизеля, тепер погрожують зупинити й імпорт електроенергії до України. Усе через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».

Словацький премʼєр Роберт Фіцо дав час до понеділка, аби відновити транзит, інакше він попросить словацькі компанії зупинити аварійні поставки електроенергії. За його словами, таких поставок лише в січні було більше, ніж за весь 2025 рік.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан теж не виключив, що його країна припинить постачати електроенергію до України.

Що передувало

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизеля до України.