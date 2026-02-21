Вночі росіяни атакували Україну ракетою і дронами. Найбільше постраждали Суми і Одеса
Олександр Булін
У ніч проти 21 лютого росіяни запустили по Україні 120 ударних дронів і балістичну ракету «Іскандер-М». Українська ППО збила 106 безпілотників. Ракета і 13 дронів влучили в 11 місцях, ще у восьми впали уламки
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Суми окупанти атакували авіабомбою. Поранені 87-річна жінка та дві дівчинки: пʼяти і 17 років. Пошкоджено приватні будинки.
В Одесі поранені дві людини, одну з них госпіталізували. Частково зруйнований ліцей, склади енергетичної компанії, а також пошкоджені принаймні пʼять приватних і чотириквартний житловий будинки.
У Херсоні ворог атакував безпілотником маршрутку. Постраждав 71-річний водій.