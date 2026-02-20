Кабмін запускає проєкт «єЧек». Він запровадить електронні чеки в банківських застосунках замість паперових

Новини

Єчек

Кабінет міністрів України оголосив про старт пілотного проєкту «єЧек», який передбачає запровадження електронних чеків у банківських застосунках замість паперових.

Про це повідомили на сайті уряду.

Після оплати карткою в магазині або онлайн покупці автоматично отримуватимуть цифровий чек у своєму банківському застосунку. Документ зберігатиметься в електронному форматі та буде доступний для повернення товару, обміну або гарантійного обслуговування.

На етапі пілоту клієнти отримуватимуть одразу два варіанти чеків — паперовий і цифровий. Повноцінний запуск сервісу запланований на кінець 2026 року.

Бізнеси, які хочуть долучитися до проєкту, можуть подати заявку на сайті «єЧек» та налаштувати касове обладнання. До ініціативи вже приєдналися мережі «Аврора», «Фора» та Auchan, автозаправні станції «Укрнафта», а також банки ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank і monobank.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що впровадження електронних чеків дозволить бізнесу заощаджувати мільйони гривень щороку. За її словами, друк одного паперового чека в середньому коштує близько 7 копійок.

Крім того, термопапір, який використовується для чеків, містить бісфеноли та не підлягає переробці, що створює додаткове екологічне навантаження.