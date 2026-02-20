Правоохоронці України та Молдови викрили бойову групу, яка на замовлення РФ готувала вбивства відомих людей в Україні

Новини

Правоохоронці України та Молдови знешкодили російську агентурно-бойову групу, яка готувала вбивства відомих українців та іноземців. Серед потенційних жертв — представник з питань стратегічної комунікації ГУР Андрій Юсов.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Масштабну спецоперацію з нейтралізації російської групи назвали «Енігма 2.0».

Слідство встановило, що серед тих, кого планували вбити, були українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, зокрема бійці Іноземного легіону.

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, однією із жертв мав стати Андрій Юсов — представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

УНІАН

Заплановані вбивства саме цих людей, за задумом організаторів, мали викликати суспільний резонанс і бути використаними для підривної діяльності проти України.

Фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів впритул до підриву авто. За вбивства російські спецслужби обіцяли винагороду до $100 тисяч, залежно від статусу людини.

Агентів розподіляли на групи. Перша відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга — кілери, які мали здійснити замовні вбивства.

Далі агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів і розселяли по орендованих помешканнях у різних регіонах. Щоб стежити за «цілями», агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки.

Правоохоронці одночасно провели понад 20 обшуків у кількох регіонах України в будинках імовірно причетних до підготовки замовних убивств. Керівником злочинної групи виявився 34-річний рецидивіст з Молдови, якого завербували спецслужби РФ, коли він відбував термін у російській вʼязниці.

Після виходу на волю його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем РФ. Він підбирав «однодумців» з прокремлівськими поглядами. Вербували молодих хлопців — здебільшого тих, хто навчався у військових навчальних закладах.

Керівника групи, а також двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я вже затримали. Їм оголосили підозри в підготовці умисного вбивства на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку.