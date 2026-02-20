Українська команда бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через допуск росіян і білорусів

Новини

Paralympic Games / Facebook

Паралімпійська команда України бойкотуватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор — 2026 через допуск російських і білоруських спортсменів до змагань без кваліфікаційного процесу.

Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України.

Там зауважили, що представникам Росії надали «максимальну кількість слотів для участі» й можливість демонструвати свої політичні атрибути — прапор і гімн.

«Багато країн світу зверталися по отримання додаткових слотів на участь своїх молодих спортсменів і для початку розвитку зимових паралімпійських видів спорту у своїх країнах, але всупереч регламенту розподілу цих слотів МПК ухвалив рішення надати найбільшу кількість слотів саме Росії», — наголосили в українському паралімпійському комітеті.

Там вважають, що це рішення має саме політичний характер, бо повністю суперечить принципам розподілу слотів на участь у Паралімпіаді.

Тому українська паралімпійська команда й Національний паралімпійський комітет України бойкотуватимуть церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор, а також вимагають не використовувати там український прапор.

Водночас змагальну частину Паралімпіади Україна не пропускатиме — Ігри відбудуться з 6 по 15 березня.

«Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті», — додали в заяві.