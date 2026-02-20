Трамп пообіцяв опублікувати урядові документи, що стосуються позаземного життя і НЛО

Новини

Президент Дональд Трамп заявив, що доручить федеральним агентствам розпочати оприлюднення урядових документів, що стосуються інопланетного та позаземного життя.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Я доручу міністру оборони та іншим відповідним міністерствам і відомствам розпочати процес виявлення й оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з інопланетним і позаземним життям, неідентифікованими повітряними явищами і непізнаними літаючими об’єктами», — йдеться в дописі.

Таке рішення Трамп ухвалив «з огляду на величезний інтерес». Він назвав ці питання складними, але «надзвичайно цікавими та важливими».

Перед цим Дональд Трамп звинуватив експрезидента США Барака Обаму в тому, що той розкрив «секретну інформацію», коли сказав, що інопланетяни існують, але він їх не бачив.

«Вони існують, але я їх не бачив, і їх не тримають в „Зоні 51“. Там немає підземних споруд, якщо тільки не існує величезна змова, і вони приховали це від президента США», — сказав Обама в інтерв’ю Браяну Тайлеру Коену.

У дописі в Instagram Обама пояснив свою віру в існування інопланетян, заявивши, що «статистична ймовірність життя за межами Землі висока, оскільки Всесвіт такий величезний».