Франція та Нідерланди оголосили про нові пакети допомоги для українських дітей та енергетики

Франція та Нідерланди оголосили про виділення нової фінансової допомоги Україні. Кошти спрямують на підтримку енергетики, розвиток ядерної співпраці та повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Про це повідомили уряд Нідерландів і міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нідерланди у 2026 році додатково виділять €2 мільйони на постачання ДНК-наборів для України. Мета — створення та розширення ДНК-бази, яка допоможе швидше встановлювати родинні зв’язки й повертати депортованих дітей до їхніх сімей.

Частину коштів також спрямують на психологічну допомогу дітям, які повертаються з Росії або з тимчасово окупованих територій та потребують реабілітації після пережитих травм.

За підтримки Нідерландів уже зібрали близько двох тисяч ДНК-зразків від батьків, які розшукують зниклих дітей, також отримано генетичні матеріали з понад 3 600 особистих речей дітей, що зникли з інтернатів та інших установ.

ДНК-аналіз допомагає не лише воззʼєднувати родини, але й формувати доказову базу для міжнародних судів, зокрема для Міжнародного кримінального суду, який розслідує воєнні злочини, повʼязані з депортацією українських дітей.

Водночас Франція надасть Україні €71 мільйон грантової фінансової підтримки. Частину коштів спрямують на зміцнення енергетичного сектора. Відповідної домовленості досягли під час зустрічі української сторони з міністром економіки, фінансів та промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром.

Під час переговорів сторони також підписали документ про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Йдеться про поглиблення стратегічного партнерства та формування основи для відновлення і модернізації української енергетики. У лютому французький уряд планує передати ще 150 генераторів.